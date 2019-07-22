بكلمات مؤثرة.. زين الدين زيدان يهنئ الجزائر بأمم أفريقيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تذكر النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، شقيقه فريد الذي توفي منذ أيام، وذلك بمناسبة فوز منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، وقدم التهنئة للجزائريين.

زيدان نشر صورة للاعبي منتخب الجزائر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وكتب تعليقا قال فيه: “أخي الأكبر فريد سيكون فخورا، كل التهاني للمنتخب الجزائري، فهذا انتصار شعب”.

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المدرب الملقب بـ “زيزو” أضاف في تعليقه على الانتصار الجزائري: “One Two Three Viva l’Algerie” وهي الجملة التي يستخدمها الجزائريون في تشجيع منتخب بلادهم وتعني: “واحد اثنان ثلاثة فلتحيا الجزائر”.

النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية تابع قائلا: “سأجعل هذا النجم يضيء كل يوم في حياتي”، في إشارة يُعتقد أنها إلى شقيقه فريد.

فريد، شقيق زيدان كان قد توفي قبل أيام قليلة، ما أجبر “زيزو” على مغادرة معسكر ريال مدريد من أجل رؤية شقيقه، في حين وقف لاعبو الريال دقيقة صمت على روحه في معسكرهم التحضيري للموسم المقبل.

يشار إلى أن منتخب الجزائر حقق لقب بطولة أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على السنغال بهدف نظيف.