الان تتابع ريال مدريد يرفض غرضاً خيالياً للتخلي عن إيسكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365: أكد ريال مدريد مجدداً تشبثه بنجمه الإسباني إيسكو ألاركون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن رفض عروضاً مغرية كثيرة لضم اللاعب. وأفادت تقارير بثتها محطة الإذاعة الإسبانية كادينا بأن النادي رفض ستة عروض من أندية مختلفة ضم إيسكو. ومن جانبه أكد وكيل أعمال اللاعب الإسباني: “في العام الماضي رفضت إدارة ريال مدريد عروضاً بقيمة 180 مليون يورو للتخلي عن أسينسيو، يبدو أن لاعب الوسط سيبقى في العاصمة الإسبانية حتى نهاية عقده، والذي ينتهي في 2023”.

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