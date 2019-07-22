الامارات | دولي بناء الأجسام يكلف أكاديمية دبي بعقد دورات تثقيفية رياضية في أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن دولي بناء الأجسام يكلف أكاديمية دبي بعقد دورات تثقيفية رياضية في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الدولي لبناء الاجسام، اكاديمية دبي الدولية لبناء الاجسام واللياقة البدنية، بعقد دورات خلال الفترة المقبلة في القارة الافريقية وذلك بهدف التوسع في التوعية الثقافية في رياضتي بناء الاجسام واللياقة البدنية، وذلك تثمينا للنجاحات التي حققتها الاكاديمية في الدورات التي نظمتها في دولة الامارات العربية المتحدة، وعدد من دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحادين العربي، والمصري لبناء الاجسام، الدكتور عادل فهيم لمقر الاكاديمية في دبي، وتم خلالها اهدائه المجلد الخاص بنشاطات الاكاديمية للفترة من (2016-2019)، بحضور رئيس الاكاديمية العقيد عبد الكريم محمد سعيد، والمحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم.

وفي هذا السياق رحب رئيس الاكاديمية بالتكليف الدولي، بعقد دورات في افريقيا، مؤكدا ان ذلك يعكس الثقة الدولية بالمنهاج العلمي النظري والعملي للاكاديمية، ودورها في الثقافة الرياضية، ومنوها الى ان دورة المستوى الاول ستقام في انغولا الشهر القادم، على هامش اقامة بطولة افريقيا.

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من جهة اخرى اختتمت اول من امس في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، دورة المستوى السادس، والتي اقيمت بمشاركة 22 رياضي ورياضية، وتضمنت محاضرات عن وظائف الغدد الصماء، والقلب والاوعية الدموية اثناء التدريبات الرياضية، ومحاضرات عن اسلوب التسويق الرياضي، قدمها المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم، وبمشاركة مسؤول الاكاديمية في المدينة المنورة عاصم ابو سلامة، ومحمد عبد الكريم، وعلى هامش حفل ختام الدورة كرمت اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام الرياضي السعودي توفيق الحميدان، بمناسبة فوزه بلقب اقوى رجل في المملكة العربية السعودية، ومشاركته الفاعلة في الدورة.

من جهة اخرى تنظم الاكاديمية يومي 26-27 من الشهر الجاري، دورة المستوى الثاني وذلك في فندق تايم في دبي، وستركز المحاضرات التي سيقدمها المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم، على المنشطات وأضرارها، وطرق الفحص، والبدائل الطبيعية، والتغذية الرياضية، والمكملات الغذائية.