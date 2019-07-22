شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد خدمات محمد صادق أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، غياب محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق، عن مواجهة الزمالك المقبلة بسبب الإصابة.

وقال الجهاز الطبي إن الدولى الشاب يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف، لكنه لن يستطع اللحاق بالمباراة، وأنه فضل عدم المجازفة لتجنب غيابه لفترة أطول في ظل أن تلك المباراة تعد بمثابة الإعداد للموسم الجديد.

ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ27 لمسابقة الدوري.