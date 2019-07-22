شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة ودية جديدة لليفربول.. وكلوب: مليئة بالدروس المستفادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض ليفربول للهزيمة أمام فريق إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب فينواي بارك في مدينة بوسطن، قبل خسارته قبل أيام قليلة أمام دورتموند بنتيجة «2-3».

وتعد مباراة إشبيلية رابع مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد، والثانية ضمن جولة الولايات المتحدة.

وأكد يورجن كلوب أن مباراة الريدز ضد إشبيلية التي أُقيمت على ملعب فينواي بارك كانت مليئة بالدروس المستفادة، على الرغم من تفوق الفريق الأندلسي في النهاية بهدفين لهدف.

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ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي أوضح «كلوب» في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «أرى العديد من الأمور الإيجابية في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد على الرغم من الهزيمة في نهاية المباراة».

وواصل: «هذا النوع من المباريات يكون مهمًا للغاية بالنسبة لنا. أعلم أننا نمر بفترة صعبة في ظل غياب خط هجومنا الأساسي بالكامل، بالإضافة لاثنين من أبرز لاعبي خط الوسط، وسيكون من الظلم أن نصدر حكمًا على اللاعبين الشباب في هذه الظروف، فكثير منهم تدربوا معنا للمرة الأولى منذ أسبوعين أو ثلاثة فقط، واليوم كان علينا خوض مباراة قوية وتنافسية ضد إشبيلية، وبالتأكيد هذا يشكل عبئًا بدنيًا وذهنيًا عليهم».

وتابع: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بصورة رائعة. قمنا ببعض الأمور الجيدة، وكما هو طبيعي، كانت هناك بعض الأخطاء. الضغط في وسط الملعب لم يكن مثاليًا نظرًا لتباعد الخطوط في فريقنا، وهذا لم يساعدنا كثيرًا. هناك العديد من الأسباب لذلك».

وأكد: «أنا لا أبحث عن الأعذار، ولكن التدريب لخمسة أو ستة أيام وخوض مباريات قوية في هذه الظروف ليس بالأمر السهل. إذا كانت المسافة بين خطي الدفاع والوسط قريبة، كان سيمكننا القيام بالأمور التي تعودنا على القيام بها بالشكل الأمثل، ولكن هذا لم يكن الحال. لقد كانت خطوطنا متباعدة، ولم نقم بالضغط على الخصم كما ينبغي. إذا كان الفريق يتمتع بتنظيم دفاعي جيد وكان لديك عدد كافٍ من اللاعبين، فإن الضغط في وسط الملعب يُعد أسهل أنواع الضغط على الفريق المنافس. يجب أن نعترف أننا لم نقم بذلك بشكل جيد، وهذا ما أعطى إشبيلية أفضلية في المباراة بعد بدايتنا الجيدة».