شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع الجونة.. الزمالك يصل القاهرة لبدء الاستعداد للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح الإثنين، إلى القاهرة عقب خوض مواجهة الجونة، التي أقيمت أمس الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت.

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وتعادل الزمالك مع الجونة «2-2» ليتبعد خطوة جديدة عن لقب الدوري، خاصة أن فوز الأهلي في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب سيضمن له التتويج باللقب.

وحمل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعادل الفريق مع الجونة للحكم محمود عاشور الذي تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي «2-2»، بحسب قوله.

وقال مرتضى في تصريحات ببرنامج «الزمالك اليوم»، إن «عاشور» تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك لتوجيه درع الدوري للأهلي.وأضاف رئيس الزمالك: «أقولها من هذه اللحظة، عماد النحاس مدرب المقاولون سيفوت المباراة للأهلي من أجل التتويج بالدوري، وستعين لجنة الحكام حكم ملاكي كي يسهل الأمور على المنافس».

وهاجم مرتضى لاعبي الجونة وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان قائلاً: «ما هذا الغل والكره.. لن أتركك يا نادر شوقي»، مالك نادي الجونة.