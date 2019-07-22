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مرتضى منصور يهاجم الحكم محمود عاشور ولاعبي الجونة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم الحكم محمود عاشور ولاعبي الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حمل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعادل الفريق مع الجونة للحكم محمود عاشور الذي تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي «2-2»، بحسب قوله.

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وقال مرتضى في تصريحات ببرنامج «الزمالك اليوم»، إن «عاشور» تعمد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للزمالك لتوجيه درع الدوري للأهلي.

وأضاف رئيس الزمالك: «أقولها من هذه اللحظة، عماد النحاس مدرب المقاولون سيفوت المباراة للأهلي من أجل التتويج بالدوري، وستعين لجنة الحكام حكم ملاكي كي يسهل الأمور على المنافس».

وهاجم مرتضى لاعبي الجونة وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان قائلاً: «ما هذا الغل والكره.. لن أتركك يا نادر شوقي»، مالك نادي الجونة.

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