الصدمات تتوالى في باريس.. مبابي عازم على الرحيل وريال مدريد ينتظر !

يواصل باريس سان جيرمان تلقي الصدمات تباعاً بعد إعلان النجم نيمار جونيور رغبته في الرحيل والعودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن كيليان مبابي يرفض عرض التجديد الضخم المقدم من باريس سان جيرمان، والذي كان يستهدف ربطه مع النادي حتى 2025 وجعله النجم الأكثر تقاضياً بصفوف الفريق.

ويرفض النادي الباريسي بشكل قاطع رحيل مبابي هذا الصيف، لأن تشكيلة المدرب توماس توخيل بالموسم المقبل سيتم بناءها حوله مع رحيل نيمار.

وتتحدث صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي هو النجم القادم في خطط ريال مدريد، لكن في الصيف المقبل لإكمال استثمارات الرئيس فلورنتينو بيريز الضخمة والتي بدأت في الميركاتو الحالي.

يذكر أن مبابي يستعد مع باريس سان جيرمان لبداية الموسم بكل قوة، حيث سجل ثنائية في مرمى دينامو دريسدن قبل أن يصنع هدفاً للنجم الجديد بابلو سارابيا في مباراة نورنبرج ودياً.