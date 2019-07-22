الاتحاد الألماني يعد بتطبيق أسرع لقرارات "الفار"

قال يوخن دريس مسؤول برنامج تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين إنه لا يفترض أن ينتظر اللاعبون والجماهير لوقت طويل لحين إعلان القرارات التحكيمية التي تتخذ عبر نظام "فار" في مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال دريس في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "تركيزنا في الموسم المقبل سينصب على تسريع عملية تدفق المعلومات".

ومن ناحية أخرى، قال دريس، الحكم البارز السابق، إنه لا يعتقد أن المشجعين الحاضرين في الإستاد سيتمكنون قريبا من مشاهدة اللقطات التي يراجعها الحكم عبر نظام "فار"، على الشاشات العملاقة في الملاعب.

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وأوضح: "عندما يذهب الحكم للمراجعة، يفترض أن يكون المشجعون في أفضل حال ويتمكنون من معرفة سبب مراجعة القرار عبر الشاشات في الإستادات. لكنني لا أعتقد أننا سنتمكن من عرض الصور على الشاشات".

وتابع أنه لا يزال هناك العديد من المشكلات التقنية التي تحول دون ذلك، منها فارق الجودة بين الشاشات في مختلف الإستادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم المقبل سيشهد تطبيق نظام "فار" في دوري الدرجة الثانية أيضا بألمانيا، وعلق دريس على ذلك قائلا: "أنا مقتنع بأن الأمور ستسير بشكل جيد".