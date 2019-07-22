البرازيلي إلكيسون يقترب من منتخب الصين

نجح مهاجم فريق جوانجزو إيفرجراند، البرازيلي إلكيسون، في قطع مسافة طويلة بإجراءات حصوله على الجنسية الصينية، بالتعاون مع الاتحاد الصيني لكرة القدم.

ووفقاً لصحيفة "أورينتال سبورتس ديلي"، فإن المهاجم البرازيلي أصبح أمام خطوة واحدة للحصول على الجنسية الصينية من الجهات الرسمية، وإدراج اسمه في معسكر منتخب الصين خلال أغسطس/آب المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الإيطالي المخضرم مارتشيللو ليبي مدرب منتخب الصين، يجري حاليًا اتصالات مكثفة مع مواطنه فابيو كانافارو، مدرب جوانجزو إيفرجراند، لمتابعة اللياقة البدنية والفنية للبرازيلي إلكيسون.

يُذكر أن إلكيسون (30 عاماً) نجح في اجتياز أحد أهم شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للتجنيس، وهو مكوثه في الدولة المراد تجنيسه بها لمدة 5 أعوام متتالية، حيث بدأ اللعب في الدوري الصيني منذ 2013، قادماً من بوتافوجو.