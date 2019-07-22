بارتي تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس

حافظت النجمة آشلي بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين. وتحتل بارتي، المتوجة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، المركز الأول برصيد 6605 نقاط، تليها اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6257 نقطة. أما الرومانية سيمونا هاليب احتلت المركز الرابع برصيد 5933 نقطة، بينما ظلت النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، وصيفة بطلة ويمبلدون، في المركز التاسع. وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى كالتالي: 1. آشلي بارتي 2. نعومي أوساكا 3. كارولينا بليسكوفا Advertisements 4. سيمونا هاليب 5. كيكي بيرتنز 6. بيترا كفيتوفا 7. إلينا سفيتولينا 8. سلون ستيفنز 9. سيرينا وليامز 10. أرينا سابالينكا

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