شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يرقض اتهام تفويت المباراة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب أن فريقه الكروىالأول لكرة القدم يستعد لمباراة الاهلى التى ستقام الأربعاء المقبل مثلها مثل باقى المباريات فى بطولة الدورى ، رافضا الاتهامات التى يتم توجيها للمقاولون بتفويت المباراة .

وأضتف رئيس نادى المقاولون العرب فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت ، أنه لن يسمح بالاتهامات بتفويت مواجهة الاهلى ، قائلا :" مش بنفوت ماتشات ، و تصريح رئيس الزمالك غير موفق " .

وأشار محسن إلى خوض لقاء الأهلى بالقوة الكاملة ، وبجميع عناصر الفريق فى ظل البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة .

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وصرح رئيس الزمالك بأن المقاولون سيفوت لقاء الاهلى لتسهيل مهمة تتويج الاحمر ببطولة الدورى هذا الموسم، خاصة بعد تعادل الابيض مع الجونة 2/2 .