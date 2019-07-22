شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يرقض اتهام تفويت المباراة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار محسن إلى خوض لقاء الأهلى بالقوة الكاملة ، وبجميع عناصر الفريق فى ظل البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة .
وصرح رئيس الزمالك بأن المقاولون سيفوت لقاء الاهلى لتسهيل مهمة تتويج الاحمر ببطولة الدورى هذا الموسم، خاصة بعد تعادل الابيض مع الجونة 2/2 .
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