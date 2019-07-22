هل يفرط الأهلي في براعم الفريق بعد إلغاء 97 ؟...

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جدة - عمرو شويل تلقى نجوم النادي الأهلي خلال الساعات الماضية عروض خاصة متعددة بعد الغاء مسابقة مواليد 97 الأمر الذي سيدفع الأهلي للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين.
ويلتقي الأهلى يلتقى مع المقاولون العرب الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرون .
وعلم "الخليج 365" أنه على الرغم من إقتراب محمد شريف من الإنتقال لبيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد وصول الناديين لشبه اتفاق، الا ان نادي الفتح السعودي دخل في خط المفاوضات مع اللاعب وتقدم بعرض لشرائه او استعارته ليزاحم بيراميدز علي خدمات اللاعب.
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