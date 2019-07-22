يد مصر فى مواجهة صعبة أمام فرنسا ببطولة كأس العالم للشباب بإسبانيا...

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جدة - عمرو شويل ينتظر الملايين من عشاق كرة اليد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الوطنى مع نظيره منتخب فرنسا فى الثانية ظهر اليوم الأثنين فى إطار ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم للشباب المقامة فى أسبانيا . وتمكن منتخب شباب الفراعنة من الفوز فى 4 لقاءات فى هذه البطولة قبل مواجهة فرنسا. ــ الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17 ــ الفوز على نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30 Advertisements ـ الفوز على السويد 32 /22 ــ الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 . ويتواجد فى قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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