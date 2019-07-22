شكرا لقرائتكم الخطيب: حماية الطفل من أولويات برنامج "عائلة الأهلي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رئيس النادي الأهلي خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف من أجل دعم حقوق الطفل في مصر :"نعمل علي حماية الأطفال في مصر..دور الأهلي ريادي وهام في هذا الشأن، وتم تفويض خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالتعامل في هذا الملف لكونه المسئول عن علاقات النادي الخارجية" .
ويأتى توقيع هذا البروتوكول من جانب منظمة اليونيسيف مع النادى الأهلى باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية فى منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابى فى حياة ملايين الأطفال .
ويهدف النادى الأهلى من خلال تلك الاتفاقية مع اليونيسيف إلى تضافر الجهود لرفع الوعى العام حول القضايا الرئيسية التى تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم.
يأتى هذا فى إطار الدور المجتمعى للنادى والذى يحرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على تنميته وتفعيله إيمانا بدور الأهلى فى خدمة المجتمع وقضاياه.
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