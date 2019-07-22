شكرا لقرائتكم مرتجي : الأهلي نادي رياضي بدور اجتماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد الآن لتوقيع بروتوكول مع منظمة اليونيسيف، أن النادى ليس ناديا رياضيا فقط، ولكن له دور اجتماعى وثقافى ودائما ما يتفاعل مع المجتمع".

وتابع عضو المجلس أن "الأهلى لا يدخر جهده تجاه المجتمع، والنادى دائما يضع الأطفال والشباب فى قائمة أولوياته".

وأضاف مرتجى أن أول جلسة له مع محمود الخطيب كانت أول كلماته لابد من التعاون مع الهيئات الاجتماعية مثل اليونيسيف".

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وواصل "نحن على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات لخدمة المجتمع وعلمنا بروتوكول مع اليونيسيف لخدمة الأطفال ومساعدتهم".

وأتم حديثه "كل الشكر للسادة ممثلى وزارة التضامن والاجتماعى والسادة ممثلى وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلى اليونيسيف".

يعقد النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي,، برونو مايس ممثل اليونيسيف فى مصر بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل والسادة ممثلى وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.