شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح السعودى يزاحم بيراميدز على ضم مهاجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عروض بالجملة تلقاها نجوم النادى الأهلي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إلغاء مسابقة مواليد 97، الأمر الذى سيدفع الأهلي للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين.
وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أنه على الرغم من اقتراب محمد شريف من الانتقال لبيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد وصول الناديين لشبه اتفاق، إلا أن نادى الفتح السعودى دخل خط المفاوضات مع اللاعب وتقدم بعرض لشرائه او استعارته ليزاحم بيراميدز على خدمات اللاعب.
يذكر أن الأهلى يلتقى مع المقاولون العرب الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين.
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