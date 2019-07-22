اخبار الرياضه

الفتح السعودى يزاحم بيراميدز على ضم مهاجم الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح السعودى يزاحم بيراميدز على ضم مهاجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عروض بالجملة تلقاها نجوم النادى الأهلي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إلغاء مسابقة مواليد 97، الأمر الذى سيدفع الأهلي للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين.

 

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أنه على الرغم من اقتراب محمد شريف من الانتقال لبيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد وصول الناديين لشبه اتفاق، إلا أن نادى الفتح السعودى دخل خط المفاوضات مع اللاعب وتقدم بعرض لشرائه او استعارته ليزاحم بيراميدز على خدمات اللاعب.

Advertisements

 

يذكر أن الأهلى يلتقى مع المقاولون العرب الأربعاء المقبل فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح السعودى يزاحم بيراميدز على ضم مهاجم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا