شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: الأهلي يهدف للتعاون مع المنظمات الدولية لخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن النادى ليس نادياً رياضياً فقط ولكن له دور اجتماعى وثقافى، ودائما ما يتفاعل مع المجتمع.

وأضاف مرتجى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن لتوقيع بروتوكول مع منظمة اليونيسيف، أن أول جلسة له مع محمود الخطيب كانت أول كلماته لابد من التعاون مع الهيئات الاجتماعية مثل اليونيسيف"، مشيرا إلى أن الأهلى لا يدخر جهدا تجاه المجتمع، ودائما يضع الأطفال والشباب فى قائمة أولوياته".

وتابع عضو مجلس الأهلى، "نحن على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات لخدمة المجمتع، ووقعنا بروتوكولا مع اليونيسيف لخدمة الأطفال ومساعدتهم".

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واختتم مرتجى كلامه قائلا، "كل الشكر لممثلى وزارة التضامن والاجتماعى وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اليونيسيف".

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسف، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى، برونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر بمناسبة مرورثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل والسادة ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.