شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج شباب فراعنة اليد فى كأس العالم قبل مواجهة فرنسا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير كرة اليد المواجهة المرتقبة بين منتخبى مصر وفرنسا، المحدد لها الثانية ظهر اليوم الاثنين، فى ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم للشباب المقامة فى إسبانيا.

وحقق شباب الفراعنة نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة فرنسا وهى:

ــ الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17

ــ الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30

ـ الفوز على السويد 32 /22

ــ الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36.

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عبد الرحمن طه 1

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة طارق محروس، لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.