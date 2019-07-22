سوبر كورة يكشف محور مناقشات الأهلي والإسماعيلى فى جلسة ضم متولى وعواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة محاور المناقشات المنتظرة بين ممثلى الأهلي والإسماعيلى فى الجلسة المنتظرة بين الجانبين للتفاوض حول بيع الثنائى محمود متولى ومحمد عواد للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويستضيف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وفداً من نادى الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة لإنهاء صفقة محمود متولى مدافع الدراويش، بعد المكالمة الهاتفية التى جمعت الخطيب بإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى أمس الأحد. Advertisements وتأتى مفاوضات الأهلى مع متولى بعدما تقدم الإسماعيلى بعرض رسمى لشراء ثنائى الأحمر أحمد الشيخ وعمرو جمال، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدراويش لأكثر من لاعب أهلاوى فى التعاقد مع متولى، لاسيما أن إدارة الأهلى لم تحسم أى صفقة دفاعية حتى الآن، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلى فى عدة مراكز من بينها الدفاع. لمعرفة محور مناقشات الأهلي والإسماعيلي في جلسة ضم متولي وعواد عبر سوبر كورة اضغط هنا

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