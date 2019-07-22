شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى المقاولون العرب لـ"تايم سبورت": لن نفوت مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، أن فريقه الكروى يستعد لمباراة الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل مثلها مثل باقى المباريات فى بطولة الدورى، رافضاً الاتهامات التى توجه للمقاولون بتفويت المباراة .

وأكد رئيس نادى المقاولون، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أنه لن يسمح بالاتهامات بتفويت مباراة الأهلى، قائلا، "مش بنفوت ماتشات، وتصريح رئيس الزمالك غير موفق" .

وأشار رئيس المقاولون إلى أن لقاء الأهلى سيتم خوضه بالقوة الكاملة، وبجميع عناصر الفريق فى ظل البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث .