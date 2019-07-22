شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق اتحاد الشرطة للجودو لحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساعده لقطاع الرعاية الاجتماعية، لتكريم اللاعبين ومدربيهم على ما بذلوه فى تقديم مستويات موفقة ببطولة الشرطة العربية للجودو. يأتى ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية، من اهتمام بالغ، بتقدير جهود أبنائها فى كافة المجالات، والتى من بينها المجال الرياضى، فقد شارك اتحاد الشرطة الرياضى بعدد من لاعبيه، ببطولة الشرطة العربية للجودو، والتى أقيمت بالعاصمة العراقية "بغداد"، فى الفترة من 17-22 يونيو 2019، وفوز 4 من لاعبى اتحاد الشرطة بمراكز متقدمة فى البطولة، وإحرازهم عدد من الميداليات "ذهبية – فضية - برونزية"، وحصول الفريق على المركز الثالث فى الترتيب العام للبطولة بين الدول العربية المشاركة وعددهم (10) دول . Advertisements

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