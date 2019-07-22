شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: نعمل على إنجاز برنامج "عائلة الأهلي".. وهدفنا حماية أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، رسالة ترحيب بممثل منظمة اليونيسيف فى المؤتمر المنعقد حالياً فى القلعة الحمراء، مؤكداً أن الاهتمام بجميع عناصر المجتمع، بمن فيهم الأطفال، من أهم انشطة برنامج مجلس الإدارة الانتخابى "عائلة الأهلي".

وأضاف الخطيب، خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف من أجل دعم حقوق الطفل فى مصر، "نعمل على حماية الأطفال فى مصر.. دور الأهلي ريادى ومهم فى هذا الشأن، وتم تفويض خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة بالتعامل فى هذا الملف لكونه المسئول عن علاقات النادى الخارجية" .