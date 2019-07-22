شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى لـ سوبر كورة: بطولات الزمالك أفضل من ملايين قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جماهير الزمالك آمالا كبيرة على أشرف بن شرقى، المنضم حديثاً للقلعة البيضاء، خاصة بعد وصفه بصفقة القرن المنتظرة لتدعيم صفوف الأبيض خلال الموسم المقبل، وسبق لبن شرقى اللعب للعديد من الأندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى، حيث يبلغ من العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994.

بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، وتوج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى قبل أن يعود إلى الهلال ثم انضم للزمالك مؤخرًا لمدة 3 مواسم مقبلة، حرص "سوبر كورة" على إجراء حواراً مع المغربى بن شرقى بعد انضمامه رسميًا للزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

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