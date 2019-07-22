شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثرت مفاوضات محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، مع نادى بشكتاش التركى، رغم توقيع اللاعب على رغبة الانضمام لصفوف الفريق التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مقرب من كهربا أن اللاعب وقع بالفعل على رغبة الانضمام لصفوف بشكتاش التركى، دون أن يتم تفعيل العقود، بسبب الخلاف على قيمة العقد، حيث طلب اللاعب الحصول على مليون ونصف يورو فى السنة، ما يعادل 27 مليون جنيه مصرى، إلا أن إدارة بشكتاش تمسكت بمنحه مليون يورو فقط، ما يعادل 18 مليون جنيه، ليصبح الخلاف على 9 ملايين جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى طلب كهربا "شقة" للسكن فيها بمفرده إلا أن النادى التركى تمسك بإقامته مع الناشئين، وهو ما تسبب فى تغيير وجهة اللاعب.

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ومن المقرر أن يتوجه كهربا من تركيا إلى البرتغال مساء اليوم لعقد جلسة مع إدارة النادى والتى ستشهد إطلاع مسئولى ديسبورتيفو أفيس على أوراقه للتأكد من الموقف القانونى للنادى لضمه من أجل تجنب تعرض النادى البرتغالى لعقوبة إيقاف قيده مستقبلاً بسبب ضم اللاعب الذى سيتم الحصول على توقيعه بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.

وتلقى مكالمة هاتفية من البرتغالى إيناسيو، المدير الفنى الأسبق للزمالك، لضمه إلى صفوف النادى البرتغالى الذى يقوده، وهو ما رحب به اللاعب ثم طالب المدرب البرتغالى منه إحضار كافة أوراقه للاطلاع عليها فى جلسة مع إدارة النادى البرتغالى مساء الليلة، أو بحد أقصى غدا، والتى تتوقف على موعد رحلات الطيران من تركيا إلى البرتغال للحصول على توقيعه بشكل رسمى.