ياسر ريان: الجونة أهدى الدوري للأهلي.. ونجلي لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي الأسبق ووالد أحمد ريان نجم نادي الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وتعادل الجونة مع نادي الزمالك بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وقال ياسر ريان خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبي الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط".

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وأضاف: "الضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري".

وتابع نجم الأهلي الأسبق: "الجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".

وعلق ياسر ريان عن المشادة التي شهدتها المباراة بين نجله ومحمود علاء مدافع الزمالك: "أحمد له طموح، هو يحترم الفرق جميعها ولم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته قائلاً: "قرار عودة أحمد للأهلي في يد إدارة النادي الأحمر، وليس لي دخل بشأن انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى فهذا الأمر بيد وكيله، ولكنني أتمنى له الاحتراف الخارجي".