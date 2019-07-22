خاص.. الأهلي يقترب من ضم مدافع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

اقترب النادي الأهلي، من حسم التعاقد مع محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي تعاقد متولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل، لكن الإسماعيلي من خلال تصريحات لمسؤوليه لم يمانع رحيل اللاعب من أجل الاستفادة المادية.

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وعلم "يلا كورة" أن النادي الأهلي، انهى اتفاقه مع متولي حول كافة بنود التعاقد، وينتظر الوصول لاتفاق نهائي مع النادي الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وصرح مصدر لـ"يلا كورة" قائلا "الأهلي عرض على الإسماعيلي مبلغ 10 مليون جنيه بجانب بيع لاعب بشكل نهائي، أو إعارة اثنين من اللاعبين".

واختتم "الاسماعيلي يرغب في رفع المقابل المادي لـ15 مليون جنيه، والساعات القادمة سوف تشهد حسم تلك الأمور من أجل اتمام الصفقة".

