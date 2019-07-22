ردًا على "التفويت".. المقاولون لرئيس الزمالك: تصريحك غير موفق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أن التصريحات التي صدرت عن رئيس الزمالك بشأن "تفويت" مباراة ذئاب الجبل أمام الأهلي غير موفقة، لافتًا إلى أن ذئاب الجبل فريق محترم وهذا الكلام غير وارد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري، وفي حالة فوز الفريق الأحمر بالمباراة سيتوج بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر تايم سبورت قال صلاح: "مباراتنا أمام الأهلي مهمة لنا لتحسين وضعنا في جدول الدوري، سنستعد بشكل جيد".

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وعما صدر من رئيس نادي الزمالك بشأن "تفويت" المقاولون العرب لنتيجة مباراته أمام الأهلي قال صلاح: "تلك التصريحات لن تؤثر علينا مطلقًا، فريق المقاولون محترم وهذا الكلام غير وارد، أعتقد أن التصريحات لم تكن موفقة".

وتابع: "نستعد لمواجهة الأهلي كأي مباراة، سندخل بقوتنا الكاملة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أن الأهلي يعتلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وفي حالة فوزه على المقاولون العرب في مباراة الاربعاء سيحسم لقب الدوري بشكل رسمي.