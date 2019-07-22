المقاولون العرب يرد على مزاعم "التفويت" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، ما أُثير مؤخرًا حول احتمالية "تفويت" ذئاب الجبل مباراة الأهلي المقبلة بالدوري حتى يتوج الفريق الأحمر بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال عادل: "من العيب أن يُثار هذا الكلام على نادٍ كبير مثل المقاولون العرب أو الأهلي أو الزمالك".

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وأضاف: "عماد النحاس المدير الفني للفريق هو نفسه الذي فاز على الأهلي في مباراة الدور الأول بهدف دون رد".

وتابع: "دائمًا اللعب أمام الأهلي أو الزمالك له حسابات خاصة من جانب اللاعبين، فالجميع يريد الظهور بشكل مميز لتسويق أنفسهم".

وأكمل: "سنخوض معسكرًا لمدة يومين قبل المباراة، وقمنا بإعداد الفريق بشكل جيد، سنقدم مباراة جيدة أمام الأهلي، بالتأكيد نتمنى الفوز ولكن النتيجة في علم الغيب".