رئيس سموحة يتحدث عن.. رغبة الأهلي وبيراميدز في ضم حسام حسن.. وخلافه مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يفضل بيع مهاجم الفريق حسام حسن للنادي الأهلي وليس بيراميدز.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" "كان هناك تعاطف مع الأندية التي هبطت من الدوري، والأمر لم يكن متعلقا بموقف سموحة من البقاء أو الهبوط".

وواصل "الدوري الممتاز لم يكن يسير بشكل سليم، كان هناك تحامل على عدد من الأندية بينهم سموحة، وهذا الأمر يعد من أسباب انهيار كرة القدم".

وأكمل "كنت مستاء جدا من الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان من الطبيعي أن يرحل بعد نهاية مشوار مصر في مونديال 2018، قاموا بخداع الرأي العام".

واستمر "تحدثت عن غياب العدالة التحكيمية وفشل اتحاد الكرة، الهجوم كان موضوعيا وليس شخصيا، كان هناك رغبة في هبوط سموحة بأي رغبة لأننا صوت الحق".

وأضاف "لم نكن نطلب بأن يتم مجاملتنا لكن فقط الحصول على حقوقنا، لهذا كنا نطالب بإلغاء الهبوط، لكن بعد رحيل اتحاد الكرة الأمر انتهى".

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وتابع "تم الاتفاق مع محمد أبوجبل على تجديد التعاقد لمدة موسمين، وهناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين الزمالك، كل منا يقيم الأمر وفقا لوجهة نظره".

وصرح "أبوجبل رحل من الزمالك منذ سنوات وسوف يعود لهم من جديد، رحل عنهم بدون مقابل، وبالتالي عندما طلبنا مقابل وجد الزمالك أن هناك مغالاة".

وشدد "أبوجبل عندما رحل عن الزمالك لم يكن في مستواه ولم يشارك في المباريات، لكن حاليا هو من ضمن أفضل الحراس في مصر وانضم لقائمة المنتخب".

واستكمل "وفيما يخص حسام حسن فهو مهاجم دولي، ويصنع الفارق دائما، الأهلي يريده وكذلك بيراميدز، بجانب وجود عروض خارجية".

واختتم "أفضل رحيله للأهلي عن بيراميدز، لأن الأهلي لا يتأخر على سموحة في أي طلب بشأن الصفقات، أتمنى التعاقد مع إسلام محارب وهشام محمد".