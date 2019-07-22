لاسارتي يجهز محمد نجيب لمبارة المقاولون العرب

يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إشراك محمد نجيب مدافع الفريق بشكل أساسي في لقاء المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز. يوم الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز. وعقد لاسارتي عدة جلسات مع نجيب لمنحه بعض التعليمات المهمة كما يعتمد عليه في خط الدفاع بجانب رامي ربيعة في التقسيمة وهو ما يزيد فرص مشاركته. ويفتقد الأهلي خدمات ياسر إبراهيم للإيقاف وسعد سمير للإصابة. المهمة كما يعتمد عليه في خط الدفاع بجانب رامي ربيعة في التقسيمة وهو ما يزيد فرص مشاركته. ويفتقد الأهلي خدمات ياسر إبراهيم للإيقاف وسعد سمير للإصابة.

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