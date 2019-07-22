هل يحتاج بلماضي لطبيب عيون؟..مشجع مصري يودع صديقه الجزائري بالدموع

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، فيديو لمشجع مصري يودع صديقه الجزائري في المطار بالدموع عقب نهاية البطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها الجزائر على حساب السنغال ، بعدما فاز محاربي الصحراء بهدف دون رد، وتكتب اللقب الثاني لها في تاريخها.

وبدى المشجع المصري وهو يودع صديقه الجزائري الذي تعرف عليه خلال البطولة الأفريقية متأثرًا بوداع صديقه عقب نهاية البطولة، مما يؤكد على ترابط الشعب المصري والجزائري، ومساندته له بكل قوة خلال مشواره بالبطولة، وهو ما ينفي ما أدعاه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري

الذي استنكر مساندة الجماهير المصرية للجزائر خلال البطولة، لافتًا إلى أنه بحاجة للذهاب إلى طبيب عيون من أجل أن يرى المصريين الذين ساندوا محاربي الصحراء أثناء البطولة.

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