انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، فيديو لمشجع مصري يودع صديقه الجزائري في المطار بالدموع عقب نهاية البطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها الجزائر على حساب السنغال ، بعدما فاز محاربي الصحراء بهدف دون رد، وتكتب اللقب الثاني لها في تاريخها.
وبدى المشجع المصري وهو يودع صديقه الجزائري الذي تعرف عليه خلال البطولة الأفريقية متأثرًا بوداع صديقه عقب نهاية البطولة، مما يؤكد على ترابط الشعب المصري والجزائري، ومساندته له بكل قوة خلال مشواره بالبطولة، وهو ما ينفي ما أدعاه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائريالذي استنكر مساندة الجماهير المصرية للجزائر خلال البطولة، لافتًا إلى أنه بحاجة للذهاب إلى طبيب عيون من أجل أن يرى المصريين الذين ساندوا محاربي الصحراء أثناء البطولة.
شاهد
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحتاج بلماضي لطبيب عيون؟..مشجع مصري يودع صديقه الجزائري بالدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.