بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد للشباب

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر مع نظيره الفرنسي، والتي تقام في تمام الساعة الثانية عصر اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب التي تحتضن نسختها الجارية دولة إسبانيا.

يدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا للمجموعة الثانية

برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن وصيفه الفرنسي الذي يأمل هو الأخر في تحقيق الانتصار على الفراعنة لانتزاع صدارة المجموعة.

لكن منتخب مصر يسعى لمواصلة انتصاراته بالبطولة الحالية، إذ أنه حقق أربع انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا

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والسويد وكوريا الجنوبية، ولم يخسر أي لقاء.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور ثمن نهائي المونديال، ويرفقه منتخبي فرنسا والسويد ويتبقي المقعد الرابع الذي يتبارى عليه نيجيريا وكوريا الجنوبية، إذ تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد على صعود أربع منتخبات إلى دور الـ16.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وفرنسا في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات بكأس العالم لكرة اليد للشباب