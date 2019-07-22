تعرّف على موعد مباراة مصر وفرنسا بكأس العالم لليد للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب لكرة اليد نظيره الفرنسي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها إسبانيا.

يتبارى المنتخبان لحسم صدراة ترتيب المجموعة

الثانية، حيث إن المنتخب المصري يمتلك ثماني نقاط، فيما يحل نظيره الفرنسي وصيفًا برصيد ست نقاط.

يأمل الفراعنة في مواصلة انتصاراتهم، حيث سبق أن فاز منتخب مصر

بالجولات الأربع السابقة على منتخبات إستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية، بينما فازت فرنسا على كوريا الجنوبية وإستراليا ونيجيريا، ثم تعرضت لهزيمة في الجولة الماضية أمام السويد.

منتخب مصر حسم تأهله لدور ثمن النهائي، برفقة منتخبي فرنسا والسويد، ويتبقي المعقد الرابع الذي تتبارى عليه كوريا الجنوبية ونيجيريا.