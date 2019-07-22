يلتقي منتخب مصر للشباب لكرة اليد نظيره الفرنسي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عصرًا، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها إسبانيا.
يتبارى المنتخبان لحسم صدراة ترتيب المجموعةالثانية، حيث إن المنتخب المصري يمتلك ثماني نقاط، فيما يحل نظيره الفرنسي وصيفًا برصيد ست نقاط.
يأمل الفراعنة في مواصلة انتصاراتهم، حيث سبق أن فاز منتخب مصربالجولات الأربع السابقة على منتخبات إستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية، بينما فازت فرنسا على كوريا الجنوبية وإستراليا ونيجيريا، ثم تعرضت لهزيمة في الجولة الماضية أمام السويد.
منتخب مصر حسم تأهله لدور ثمن النهائي، برفقة منتخبي فرنسا والسويد، ويتبقي المعقد الرابع الذي تتبارى عليه كوريا الجنوبية ونيجيريا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على موعد مباراة مصر وفرنسا بكأس العالم لليد للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.