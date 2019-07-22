رياضة | ممثل اليونيسيف في مصر: سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل اليونيسيف في مصر: سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر برونو ميس ممثل منظمة اليونيسيف في مصر عن فخره الشديد بالتواجد داخل النادي الأهلي للمشاركة في توقيع برتوكول التعاون مع المنظمة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم :"إنه من الفخر أن أتواجد في الأهلي والمشاركة في هذا الحدث".
وتابع :"سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا".
وواصل: "اليونيسيف تدعم الحكومة المصرية وتدعم المجتمعات.. الأهلي يدعم أهداف اليونيسيف".
وأكمل: " انضم الخطيب انضم في ٢٠١٤ لورشة عمل اليونيسيف في العالم كله الجميع يعمل من خلال الاتحادات الأهلية والرياضية على تنمية الأطفال وزارة التضامن الاجتماعي مهتمة".
وأشار: "نعمل بإيمان مع الوزارة لترسيخ استراتيجية نؤمن بها بأن الررياضة قادرة على تغيير حياة أطفال ومجتمعات".
وأتم حديثه قائلاً: "ارتباطا من اليونيسيف بالحكومة المصرية والبرنامج المشترك فنحن سعداء بوجود فرصة لخلق مستقبل أفضل للأطفال في مصر".