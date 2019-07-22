رياضة | ممثل اليونيسيف في مصر: سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل اليونيسيف في مصر: سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر برونو ميس ممثل منظمة اليونيسيف في مصر عن فخره الشديد بالتواجد داخل النادي الأهلي للمشاركة في توقيع برتوكول التعاون مع المنظمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم :"إنه من الفخر أن أتواجد في الأهلي والمشاركة في هذا الحدث".

وتابع :"سعداء لمشاركة أيدينا مع الأهلي نادي القرن في إفريقيا".

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