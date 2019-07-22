رياضة | الأهلي في مؤتمر اليونيسيف: لسنا ناديا رياضيا فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في مؤتمر اليونيسيف: لسنا ناديا رياضيا فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الاثنين لتوقيع بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك بمقر النادي بالجزيرة، في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي,، برونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر بمناسبة مرورثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل والسادة ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وتحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي :"النادي الأهلي ليس ناديا رياضيا فقط ولكن له دور اجتماعي وثقافي ودائما ما يتفاعل مع المجمتمع".

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وأضاف خالد مرتجي: "من أول جلسة لي مع الكابتن محمود الخطيب كانت أول كلماته لي لا بد من التعاون مع الهيئات الاجتماعية مثل اليونيسيف.. الأهلي لا يدخر جهده تجاه المجتمع، والنادي دائما يضع الأطفال والشباب في قائمة أولوياته".

وواصل مرتجي "نحن على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات لخدمة المجمتع وعملنا بروتوكول مع اليونيسيف لخدمة الأطفال ومساعدتهم".. كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن والاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي اليونيسيف".