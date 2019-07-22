رياضة | مهاجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير إيطالي، أن نادي إيطالي يرغب في ضم مهاجم منتخب مصر، والحصول على خدماته .

وتبعاً للموقع الإيطالي "توتو ميركاتو" إن نادي لاتسيو الايطالي يريد التعاقد مع احمد حسن "كوكا" المهاجم المصري في الميركاتو الصيفي الحالي.

Advertisements

وتابع الموقع، أن ادارة نادي لاتسيو سيدخل في مفاوضات مع خورخي ميدنز وكيل اللاعب صاحب الـ27 عام، من أجل الاتفاق على المقابل المادي.

ولعب كوكا في صفوف سبورتنج براجا ورحل على سبيل الاعارة الى أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الموسم الماضي.

وشارك كوكا خلال 32 مباراة لعبها مع الفريق، سجل كوكا 15 هدفًا مع أولمبياكوس منهم 11 هدف في الدوري اليوناني، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري.