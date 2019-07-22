رياضة | زيدان يقلد بيب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقلد بيب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في رحيل جاريث بيل نجم النادي الملكي.

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وكرر زيدان سيناريو جوارديولا عندما أعلن رحيل رونالدينيو وديكو عن برشلونة الإسباني على الهواء وهو نفس ما أعلنه زيدان برغبته في عدم استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد.

وأكد زيدان أنه لا يريد استمرار جاريث بيل في ريال مدريد مشيرًا إلى أن إدارة النادي هي المسئولة عن تسويقه في الوقت الحالي.