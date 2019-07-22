رياضة | مدافع اتحاد جدة يهدد بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع اتحاد جدة يهدد بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد المغربي مروان دا كوستا مدافع فريق اتحاد جدة السعودي بالرحيل بسبب صفقة هارون كمارا مهاجم القادسية المنضم حديثا لصفوف العميد.

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وتعاقد اتحاد جدة مع هارون كمارا مقابل 22 مليون ريال سعودي، الشيء الذي جعل مدافع أسود الأطلسي يثور غضبا بسبب عدم حصوله على مستحقاته وجعله يفكر في الرحيل، خاصة أنه طالب في أكثر من مرة بمستحقاته المالية المتأخرة

وشارك دا كوستا مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر وتلقى بعض العروض المجدية للرحيل عن اتحاد جدة.