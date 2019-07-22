رياضة | صراع "مصري سعودي" على هيرفي رينارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع "مصري سعودي" على هيرفي رينارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت حرب قوية بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي من أجل الحصول على خدمات هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب.

ونشرت جريدة "الشرق الأوسط" تقريرًا عن المفاوضات التي تمت بين رينارد وبين مسؤولي الاتحاد السعودي، قائلة إن المدرب الفرنسي قد يرحب بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن القارة السمراء التي شهدت الميلاد الحقيقي له وشهدت أهم إنجازاته في الساحرة المستديرة.

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المصادر الصحفية السعودية تقول إن هناك مفاوضات جادة قد تمت بين مسؤولي الاتحاد السعودي من جهة وبين "هيرفي رينارد من جهة أخرى، وذلك قبل حتى إعلانه الرحيل عن المغرب، ولكن حتى الآن لا توجد أي عقود رسمية قد تم توقيعها بين الجانبين.

وفي الجهة المقابلة، بدأت الصحف المصرية في الحديث عن وجود نية لدى مسؤولي الاتحاد المصري في تقديم عرض للمدرب الفرنسي الذي يملك خبرات كبيرة في قيادة المنتخبات العربية، ولكن بسبب المشاكل الأخيرة في الاتحاد واستقالة كل أعضائه لم تصل المفاوضات إلى مراحل متقدمة.