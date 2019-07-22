رياضة | خطوة تقرب مانشستر يونايتد من نجم الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تقرب مانشستر يونايتد من نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينزعج النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق إنتر الإيطالي، من طريقة تعامل مدرب الفريق أنطونيو كونتي معه مما يجعله يفكر في الرحيل الى البريميرليج، كما لإادت بعض التقارير الإيطالية.

وكان المدرب الايطالي شدد على أنه لن يعتمد على بيريسيتش كعنصر أساسي في الانتر ميلان معلقاً أن اللاعب غير مناسب لخطتي، وذلك بعد خسارة إنتر من مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال أمس السبت بنتيجى هدف مقابل لا شئ.

وفي تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قال كونتي: "قوبلت بـ"بعض الغضب" من جانب ممثلي بيريسيتش، مشيرة إلى أن مسار اللاعب ربما يتجه نحو الدوري الانجليزي".

يذكر ان ارتبط اسم بريستش بمانشستر يونايتد في صيف عام 2017، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم التوصل لاتفاق على المقابل المادي مع إدارة إنتر، التي تسعى لضم مهاجم الشياطين الحمر البلجيكي روميلو لوكاكو.