رياضة | حقيقة إعادة مباراة الزمالك والجونة بسبب مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إعادة مباراة الزمالك والجونة بسبب مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود الجزار مدافع الجونة للطرد خلال لقاء الزمالك وغادر الملعب بعد قرار الحكم محمود عاشور بطرده مع يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء وهو ما ينفي ما يثار عن إمكانية إعادة المباراة تحت زعم أن الجزار استمر في الملعب.

وطرد الحكم الجزار مدافع الأهلي المعار إلى الجونة ويوسف أوباما بعد حدوث تشابك بالأيدى بينهما، وتم تسليم إخطار لكل فريق بطرد لاعبه وخرج اللاعبان من الملعب وبالتالى لا يوجد ما يدعو لإعادة مباراة الزمالك والجونة من الأساس.

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وتعادل الزمالك والجونة بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.