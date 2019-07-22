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الامارات | 5 أسباب وراء رغبة الريال في التخلص من جاريث بيل

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العين – الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت صحيفة "ذي صن" البريطانية 5 أسباب قالت إنها كانت رئيسية لدفع نادي الاسباني للتخلص من خدمات الجانح الدولي الويلزي غاريث بيل في أقرب فرصة بعد أن حقق اللاعب عدداً من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق في مقدمتها منذ انتقاله لصفوف "المرينغي" في عام 2013 قادماً من فريق توتنهام الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن أول الأسباب هو أن الاعب يفضل قضاء إي إجازة حتى لو كانت قصيرة بالذهاب إلى قصره الموجود في بلده من أجل ممارسة لعبة الجولف في الملعب الذي أنشأه خصيصاً في حديقة قصره الخلفية.

والسبب الثاني فهو كثرة الإصابات وأن اللاعب تعرض لـ 20 إصابة خلال السنوات الست التي قضاها حتى الآن وغاب عن 72 مباراة أو اكثر وأن معظم الإصابات كانت عضلية حتى أنه اضطر للتوقف عن قيادة السيارات لتفادي الإصابات العضلية.

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وإما السبب الثالث فيكمن في عدم حبه للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأن ذلك ظهر واضحاً خلال الفترة الأولى التي تولى فيها المدرب الفرنسي مقاليد الأمور الفنية إذ يرى زيدان بأن بيل لاعب فردي للغاية وليس ذكياً أو تكتيكياً.

والسبب الرابع فيعود إلى انقلاب الجماهير عليه وأن ذلك بدا واضحاً خلال صيحات الاستهجان التي تعرض لها اللاعب من قبل بعض المشجعين اثناء صعوده لحافلة الفريق خلال الجولة التي يقيمها ريال مدريد حالياً في أمريكا.

وأما السبب الخامس فهو التعاقد مع اللاعب البلجيكي أدين هازارد إذ رأت الصحيفة أن الوافد الجديد سيكون قادراً على ملئ وظيفة الجناح الأيسر بجانب الأيمن لذلك فإن رحيل بيل لن يؤثر على القوة الهجومية للريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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