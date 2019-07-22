سانتوس يستغل تعثر بالميراس في الدوري البرازيلي

استغل سانتوس، سقوط المتصدر بالميراس في فخ الهزيمة بثنائية أمام سيارا، ليحقق الفوز في الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي، على حساب مضيفه بوتافوجو بهدف نظيف، ويصعد لتقاسم صدارة الجدول.

سجل هدف الفوز لسانتوس، اللاعب مارينيو في الدقيقة 75، ليحقق الفوز الخامس له تواليا ويحصد النقطة 26 بالتساوي مع بالميراس الذي يتفوق بفارق الأهداف بعد خسارته مساء السبت.

وشهد اللقاء، حالة طرد من كل فريق، حيث نال لوكاس فيريسيمو البطاقة الصفراء الثانية، ليلعب سانتوس بعشرة لاعبين، قبل أن يلحقه لاعب بوتافوجو، جيلسون.

وتجمد رصيد بوتافوجو بهذه الهزيمة عند 16 نقطة في المركز الثامن، ليصوم عن الانتصارات لثالث جولة على التوالي.

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فيما حافظ فلامنجو على المركز الثالث بالجدول رغم تعادله أمام مضيفه كورينثيانز بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.

ونجح فلامنجو في تحويل تأخره بهدف سجله كلايسون، إلى تعادل بواسطة جابرييل باربوسا.

كما تعادل أتلتيكو مينيرو على أرضه أمام فورتاليزا بهدفين لمثلهما، ليحتل أتلتيكو المركز الرابع في الجدول برصيد 20 نقطة، مقابل 14 نقطة للضيوف.