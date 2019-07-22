لاعب توتنهام يرد على اهتمام روما

كشف لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، موقفه من مغادرة الفريق اللندني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام روما الإيطالي بالحصول على خدماته.

وقال توبي ألديرفيريلد مدافع السبيرز، في تصريحات نشرتها صحيفة إيفينينج ستاندر "قلت دائمًا أنني أركز مع توتنهام فقط، أحاول تقديم أقصى ما لدي".

وأضاف "تركيزي حاليًا ينصب على البقاء في صفوف توتنهام هوتسبير".

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وتابع اللاعب البلجيكي "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يسير بسرعة كبيرة، لكني أركز حاليًا على الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد".

وختم توبي ألديرفيريلد حديثه بقوله "المدرب ماوريسيو بوكيتينو يعرف أنني ملتزم مع السبيرز، كنت قائدًا للفريق وذلك يُظهر ثقة المدير الفني في قدراتي".

وارتبط اسم توبي ألديرفيريلد (30 عامًا) بالرحيل عن توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، لتعويض رحيل مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس.