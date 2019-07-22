أتلتيكو مدريد يخطف خاميس رودريجيز من نابولي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النجم الكولومبى جيمس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، من الاقتراب من الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن النجم الكولومبى جيمس رودريجيز، توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد، للانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وسوف يخضع للكشف الطبى، الأسبوع المقبل فى الروخى بلانكوس.

أضاف التقرير الإيطالي أن أتلتيكو مدريد، نجح فى التفوق على فريق نابولى، فى صفقة ضم النجم الكولومبى، خلال الصيفى الحالى، بعد أن كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى فريق الجنوب الإيطالي.

وكان نابولى قد رفض مطالب ريال مدريد، للتخلى على نجمه الكولومبى جيمس رودريجيز، خلال الصيف الحالى، مقابل 50 مليون يورو، خاصة وأن فريق البارتينوبى يسعى لضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع وجود بند خيار الشراء.

وأعار ريال مدريد جيمس رودريجيز، فى أخر موسمين إلى فريق بايرن ميونخ الألمانى، ولكن رفض الأخير ضم اللاعب الكولومبى نهائيا، مقابل 42 مليون يورو.