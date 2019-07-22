أندية الصين تتنافس على ضم جاريث بيل بعد إعلان زيدان رحيله

بدأت بعض الأندية الصينية تتنافس على ضم النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، وذلك بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أن لاعبه فى طريقه إلى الرحيل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام، لكن المدرب الأرجنتيني للسبيرز ماوريسيو بوتشيتينو نفى ذلك وأكد أنه مجرد شائعات.

وأكد جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل ، أن موكله لديه عرضان من أحد أندية الصين الكبرى هما جيانجسو سونينج، و بكين سينوبو جوان.

وأعلن زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى، رحيل الجناح الويلزى جاريث بيل عن صفوف الفريق الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في استمرار جاريث بيل مع الفريق الملكى الموسم المقبل، بعدما تراجع مستواه كثيرا بعد الإصابات المتتالية التى لحقت به.