المغربي المخضرم محسن ياجور ينضم إلى ضمك السعودي

انضم الهداف المغربي المخضرم محسن ياجور إلى فريق ضمك الصاعد حديثا للدوري السعودي قادما من فريق الرجاء البيضاوي المغربي. وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أعلن نادي ضمك ضم ياجور، دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة المادية للصفقة. محسن ياجور صاحب الـ34 عاما سيكون المحترف الأجنبي الخامس بصفوف ضمك، بجانب كل من مواطنه زكريا حدراف، والجزائري رحماني شمس الدين، والبرازيلي جورجي ‏فيليبي والسنغالي بابكر سار. وتوج ياجور هدافا للقب الدوري المغربي الموسم الماضي برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع التوجولي لابا كودجو فودوه لاعب فريق نهضة بركان سابقا.

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