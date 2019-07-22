الدوري المصري.. بيراميدز ينتظر هدية جديدة من الزمالك

اشتعل الصراع على البطاقة الثانية للأندية المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وبيراميدز رغم أن الأخير أنهى مبارياته محتلاً المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بجانب لقاء الأهلي يوم الأحد المقبل بالجولة الأخيرة للدوري.

الزمالك لم يحسم بعد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، وأصبحت آمال بيراميدز قائمة في حصد تذكرة التأهل لدوري الأبطال وليس الكونفدرالية.

Advertisements

ويستطيع الزمالك حصد وصافة الدوري المصري حال حصد نقطتين في مباراتيه المقبلتين ضد الإسماعيلي والأهلي ليصل بذلك إلى 71 نقطة علمًا بأن بيراميدز يتفوق في المواجهات المباشرة ضد الزمالك بالتعادل 3-3 ذهابًا والفوز بهدف نظيف إيابًا وبالتالي التساوي في الرصيد بين الفريقين يمنح بيراميدز الوصافة.

يشار إلى أن الزمالك اقتنص تعادلاً مثيرًا (2-2) في الدقيقة الأخيرة أمام الجونة، مساء اليوم الأحد، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث.

ومنح الزمالك بذلك هدية ثمينة إلى الأهلي صاحب الـ74 نقطة، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى الفوز أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، لحسم لقب الدوري رسميًا.