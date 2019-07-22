بوكيتينو: لا أعرف هل نفاوض بيل أم لا

نفى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، اليوم الأحد، معرفته بحقيقة وجود مفاوضات بين ناديه والويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، لضمه في الصيف الجاري.

وقال بوكيتينو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا أعرف إذا كان توتنهام يتفاوض مع بيل أم لا".

وأضاف: "لقد علمت أنه سيرحل من وسائل الإعلام، لكني لا أعرف ما هو النادي الذي يتفاوض معه".

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واستطرد: "لا أعرف ما إذا كان يتفاوض معنا أو مع أندية أخرى، هذه ليست وظيفتي.. هذه مهمة رئيس النادي، الذي يتوجب عليه تكوين أفضل فريق ممكن".

وكان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد استبعد بيل من مواجهة بايرن ميونخ في كأس الأبطال الدولية، وأكد أنه خارج خططه للموسم الجديد، في انتظار العروض لبيعه.

يُذكر أن بيل انتقل لريال مدريد قادمًا من توتنهام، في موسم (2012/2013)، وساهم في تحقيق الميرينجي لأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.